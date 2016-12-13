الأنبا مكاري: تفجير الكنيسة البطرسية كان بمثابة فتح أبواب جهنم على المصلين

قال الأنبا مكاري يونان، راعي الكنيسة المرقسية بالأزبكية، إن تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، كان بمثابة فتح أبواب جهن على المصلين بداخلها.

وأضاف “يونان” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن الإرهاب يستهدف مصر ككل، ولا يستهدف مسجدا أو كنيسة، بدليل أنه قبل حادث الكنيسة البطرسية، تم استهداف كمين للشرطة من قبل قوى الشر بالهرم يوم الجمعة الماضي، وبعدها بيومان، تم استهداف الكنيسة البطرسية.

وأوضح راعي الكنيسة المرقسية بالأزبكية، أن المسيحي الحقيقي لا يتظاهر ولا يشكو ولكن يصلي ويلتزم الدعاء، والمسيحية تأمره بإطاعة الرئيس.