موجز أخبار مصر للساعة 10.. زيادة أسعار السجائر الأجنبية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها زيادة أسعار السجائر الأجنبية، ووفاة الفنانة زبيدة ثروت عن عمر يناهز 76 عاما.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة العاشرة مساء..

علنت شركة "فيليب موريس مصر"، عن زيادات فى أسعار منتجاتها من السجائر، وقالت فى بيان لها، إن الزيادة الجديدة فى الأسعار شملت العلامات التجارية "مارلبورو" التى أصبح سعر بيعها للمستهلك 29 جنيها، بدلا من 27 جنيها و"ميريت" 29 جنيها، بدلا من 27 جنيها، و"إل إم" 22 جنيها، بدلا من 20 جنيها، إضافة إلى "نكست" التى أصبح سعر بيعها للمستهلك 18 جنيها، بدلا من 17 جنيها.

توفيت مساء اليوم الفنانة زبيدة ثروت عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض.

قال الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن "مهاب" المتهم فى تفجير الكنيسة البطرسية صنيعة الدوحة وعاد لمصر فى 2015 وبدأ فى تجنيد عناصر وسافر إلى سيناء ليلتقى بمجموعات وأشخاص من غزة، وبدأ فى تلقى الأموال والتكليفات، وقام بتجنيد "محمود شفيق" الذى كان مجندا فى اللجان النوعية، وخرج فى مظاهرة بالفيوم ثم خرج من السجن واختفى من بلدته.

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلا كبيرا حول المادة 9 من مشروع قانون الإدارة المحلية وهى إحدى المواد المؤجلة، والخاصة بتعيين المحافظين والشروط التى يجب توفرها فيهم مثل السن والمؤهل.

نفى الدكتور الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعى، الشائعات التى تداولها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول أن تحليل الـDNA يستغرق 48 ساعة، مؤكدا أن التحليل لا يحتاج سوى 5 ساعات، وأن العينات التى حصل عليها الطب الشرعى مطابقة للانتحارى ولا تحتمل الشك.

24 ساعة فقط فصلت بين الحادث الإرهابى الذى وقع داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن هوية المتهم وهو الإرهابى الانتحارى "محمود شفيق محمد مصطفى" الذى يبلغ من العمر 22 عاماً، والذى استخدم حزاما ناسفا فى تنفيذ الجريمة، حيث توصلت جهات التحقيق إلى هويته بالاعتماد على عدد من الخطوات الهامة التى انتهت إلى الإعلان عن تورطه.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، والتى أعربت عن خالص تعازى ألمانيا، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الارهابى الغاشم الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية أول أمس، مُعربةً عن مواساتها لأسر الضحايا.

أعلنت وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن نظام البصمة البيومترية للموظفين بمطار القاهرة الدولى جاهز للعمل، فى جميع صالات المطار.

قال مسئولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة قررت تقييد الدعم العسكرى للحملة التى تقودها السعودية فى اليمن، بسبب مخاوف بشأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، كما ستعلق مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة.

أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الموافقة على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات، والتى تقام على مساحة من 100 ألف متر إلى 200 ألف متر، كما تم الموافقة على إنشاء مدينة أدوية على مساحة 4 ملايين متر.

فى إطار مساعى دولة قطر لـ "لملمة فضائح" اضطهاد العمالة الأجنبية بعد أن طالتها انتقادات دولية، قررت السلطات القطرية اغلاق هذا الملف فى صمت، وإسكات العمال الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء عملهم ومعاملة قاسية أدت إلى وفاة أعداد كبيرة منهم، أغلبيتهم ممن شاركوا فى بناء إنشاءات مونديال قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وترحيلهم دون تحقيق أو تعويض، واكتفت بثمن تذكرة السفر.

قدم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خالص العزاء للمصريين فى وفاة الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت التى رحلت اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهر 76 عامًا.

تغلب فريق برشلونة الإسبانى على نظيره أهلى جدة 5 / 3، خلال المباراة الودية التاريخية التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، بالعاصمة القطرية الدوحة.