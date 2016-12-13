ما نيكي ميناج عن حبيبها

يبدو أن النجمة العالمية نيكي منياج Nicki Minaj قد انفصلت عن حبيبها ميك ميل Meek Mill بعد أيام من احتفالهما بيوم ميلادها، وبعد علاقة بدأت العام المنصرم.

فقد نشرت النجمة على احدى صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة أرفقتها بتعليق كتبت فيه :"شكراً لك يا رب لقد خلصتني منه وأخيراً أطلقت الرصاصة لقد تخطيتك".

واللافت أن مغني الراب ميك ميل قام بإلغاء حسابه على تطبيق إنستقرام في اليوم نفسه الذي ألمحت فيه نيكي عن الانفصال.

وكانت نيكي قد كتبت التعليق على صورة لحذاء مفتوح من شانيل، كما نشرت العديد من الصور التي تظهر مفاتنها.

يشار إلى أن ميناج كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ34 في الثامن من الشهر الحالي حيث قضت عطلة على الشاطئ التقط لها ميك البالغ من العمر 29 عاماً العديد من الصور.

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