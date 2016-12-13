60 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على مباراة الزمالك وبتروجت

كتب رامى ناجى

بعد مرور 60 دقيقة، مازال التعادل السلبى يسيطر على مجريات المباراة التى تجمع بين فريق الزمالك وبتروجت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدورى.

الشوط الاول

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من أحمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، طارق حامد ومعروف يوسف وصلاح ريكو وشيكابالا فى خط الوسط، ستانلى ومايوكا فى خط الهجوم.

بينما خاض بتروجت اللقاء بتشكيل يتكون من على فرج فى حراسة المرمى وأمير عابد وحسام حسن وطه عادل وجلال العقدة فى الدفاع ومصطفى شبيطة وأحمد العجوز وكريم طارق ومحمد رمضان فى الوسط والثنائى شيملس بيكيلى وجيمس تيدى للهجوم.

شهد اللقاء بداية متوسطة من كلا الفريقين بلا خطورة تذكر على المرمى وتحديدًا فى الدقيقة 12 من عمر المباراة كاد مصطفى شبيطة لاعب بتروجت ان يباغت مرمى الشناوى حارس مرمى الزمالك ولكنها مرت بسلام بجوار القائم الأيسر.

وحاول الفريق الأبيض الوصول إلى مرمى على فرج حارس بتروجت من خلال المحاولات الهجومية، ولكن لم ينجح مهاجمو الأبيض فى ترجمتها إلى أهداف، بينما شهدت الدقيقة 21 أخطر فرص اللقاء لصالح بتروجت عندما أخطأ أحمد الشناوى حارس الزمالك فى تشتيت الكرة، ووصلت لمحمد رجب مهاجم بتروجت ولكنه سددها برعونة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 32 حصل على جبر مدافع الزمالك علي إنذار بعد تدخل قوى لأحد لاعبي بتروجت خارج حدود منطقة الجزاء سددها شبيطة وتصطدم بحائط الزمالك.

وقبل نهاية الشوط الأول، شهد محاولات من لاعبى الزمالك بعد تمريرات وتنتهى بعرضية من ناصف جهة اليسار ولكن دفاع بتروجيت يشتتها.

الشوط الثانى

بداية حماسية من الزمالك فى الشوط الثانى أيضًا وحاول لاعبو الابيض اختراق الحصون الدفاعية للفريق البترولي، ودفع محمد حلمي المدير الفني للفريق الابيض بتغيران هجوميان في نفس الوقت ، بأيمن حنفي بدلا من صلاح ريكو، وباسم مرسي بدلا من مايوكا في الدقيقة 57.

نشط الزمالك تدريجياً لكن لاعبيه أهدروا أكثر من هجمة، وقام شيكابالا بعرضية من جهة اليسار من ضربة حرة مباشرة ودفاع بتروجيت يشتتها.

وفى الدقيقة 60، احتسب حكم المباراة لمسة يد للزمالك من مكان مميز ولكن شيكابالا قام برفعها خارج الملعب.