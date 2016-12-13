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الأهلى يرحب بتأجيل القمة "لدواعي وطنية"

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الأهلى يرحب بتأجيل القمة "لدواعي وطنية" الأهلى يرحب بتأجيل القمة "لدواعي وطنية"

>كتب محمد عراقى

رحب مسئولو النادى الأهلى بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك حال طلب الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأرجنتينى هكتور كوبر ذلك، من أجل الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالجابون فى شهر يناير المقبل.

 

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى استعداد ناديه لخوض مواجهة الزمالك فى موعدها الأصلى يوم 29 ديسمبر الجارى، أما فى حالة استقرار الجبلاية على تأجيل اللقاء فسيتم الرضوخ للقرار من أجل المصلحة الوطنية.

 

ويحتل الأهلى حاليًا صدارة جدول ترتيب الدورى العام برصيد 39 نقطة.


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