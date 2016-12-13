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الرقابة الإدارية بسوهاج توزع 100 طن سكر على القرى بسعر 7 جنيهات للكيلو

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الرقابة الإدارية بسوهاج توزع 100 طن سكر على القرى بسعر 7 جنيهات للكيلو الرقابة الإدارية بسوهاج توزع 100 طن سكر على القرى بسعر 7 جنيهات للكيلو

>سوهاج - محمود مقبول

وفرت الرقابة الإدارية بسوهاج بالتعاون مع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم 100 طن سكر من مصنع نجع حمادى، وتم توزيعها على كل النجوع والقرى بالمراكز على مستوى المحافظة بداية من مركز طما شمال محافظة سوهاج حتى البلينا جنوبا ودار السلام جنوب شرق المحافظة، وذلك بسعر 7 جنيهات وربع للكيلو.

 

تهدف عملية توزيع هذه الكميات بالوصول إلى الأعماق بالقرى والنجوع من أجل وصول كميات السكر بأسعار مخفضة إلى مستحقيها بتلك الأماكن البعيدة، وأن عملية التوزيع تتم بمعرفة المجالس المحلية تحت إشراف مديرية ومباحث التموين، للتأكيد على نزاهة عملية التوزيع وضمان وصولها للمستحقين بتلك الأماكن.


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مصر 365

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