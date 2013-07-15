أزياء Banana Republic بتوقيع المصممة L’Wren Scott

تنتقي محلات Banana Republic مصممين بأسماءً لامعة في عالم الأزياء لتتعاون معهم من موسم لآخر وقد أعلنت مؤخراً عن تعاونها مع المصممة L’Wren Scott لتطلق مجموعة خاصة مكوّنة من 50 قطعة , ومن المقرر أن تنزل المجموعة في الأسواق في ديسمبر المقبل .

ستحتوي هذه المجموعة على مختلف الأزياء من فساتين الترتر البرّاقة , القمصان والتنانير الى أطقم البيجاما المريحة كما صرّح المدير الإبداعيّ للدار Simon Kneen.

نتوق لرؤية ما ستقدّمه المصممة L’Wren Scott فهي من المصممات المفضلات لدى العديد من نجمات هوليوود مثل Olivia Wilde, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, و Sarah Jessica Parker .

شاهدي في الصور بعض الرسومات الأولية لهذه المجموعة.