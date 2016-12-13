ضبط 9 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدامى بالغربية

الغربية -إسلام الخياط

شنت مباحث التموين حملة مكبرة على أصحاب مطاحن الملح، لرفع معدلات الأداء لتحقيق انضباط الأسواق والقضاء على كافه صور إستغلال المواطنين، والتصدي الحاسم لمرتكبي جرائم الغش التجاري وعرض السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقي إخطاراً من اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث التمون، بتمكن ضباط زفتي والسنطة من ضبط "محمد ال م ع 28 عام" صاحب مطحن ملح بعزبه المصرى قسم زفتى مقيم بندر زفتى، وبحوزته 1000 عبوة ملح طعام زنه العبوة 500 جرام غير صالحه للاستهلاك الادمى، و 40 جوال ملح طعام زنه الجوال 50 كيلوجرام غير صالحه للاستهلاك الادمى .

وضبط "رمزى أ ع ال 38 عاما" صاحب مطحن ملح بقريه نشيل مركز قطور مقيم بذات الناحيه، و بحوزته 40 جوال ملح طعام زنه الجوال 50 كيلوجرام غير صالحه للاستهلاك الادمى، و10 عبوة جبن ابيض زنه العبوة 10كيلوجرام غير صالحه للاستهلاك الادمى.

حررت المحاضر 10049 جنح مركز زفتى 2016 و 31608 جنح مركز قطور 2016، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.