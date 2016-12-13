سكك حديد الإسكندرية تطلق خدمة مميزة على قطار أبو قير بـ5جنيهات للتذكرة

الإسكندرية ــ جاكلين منير

فوجئ ركاب قطار أبو قير الدخالى بالإسكندرية، والذى يقطع الإسكندرية من منطقة محرم بك ويصل إلى منطقة أبو قير أقصى شرق المحافظة، بإطلاق خدمة مميزة لعدد 4 قطارات بمواعيد مختلفة على مدار اليوم، وذلك بعد ارتفاع سعر تذكرة الخدمة الممميزة إلى 5 جنيهات.

وأبدى بعض المواطنين استياءهم من ارتفاع سعر تذكرة قطار أبو قير من 1 جنيه إلى 5 جنيهات، واعتبروا الخدمة المميزة مقدمة لارتفاع سعر القطار الذى يستخدمة الطلاب والموظفين فى الانتقال يوميا بما يمثل عبئا جديدا عليهم.

وأشار مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، إلى أن الخدمة تم إطلاقها بداية من اليوم وسيتم تشغيلها بشكل تجريبى، وأشار إلى أن القطارات المميزة حديثة من حيث المقاعد والإضاءة وزيادة عدد العربات، وهى تقدم على مدار 4 مرات فقط فى اليوم لـ 4 رحلات على خط أبو قير، فى حين تبقى باقى الخدمة العادية على الخط بسعر 1 جنيه.