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انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بمنية النصر وبلقاس بالدقهلية بسبب الصيانة

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انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بمنية النصر وبلقاس بالدقهلية بسبب الصيانة انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بمنية النصر وبلقاس بالدقهلية بسبب الصيانة

>الدقهلية - شريف الديب

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن انقطاع التيار اليوم عن مغذى الرياض من محطة محولات الزرقا، وذلك لعمل صيانة على المغذى، وسوف تتأثر مناطق برمبال الجديدة وغرب برمبال القديمة وغرب شحاتة بانقطاع التيار.

 

كما أنه سوف يتم فصل التيار عن مغذى شومان العبور من محطة محولات جمصة، وذلك لأعمال إحلال وتجديد على مغذى شومان، وأعمال صيانة على العبور، وسوف يؤثر على مناطق شومان، والجزائر، ومستعمرة الجزائر، والملعب، والهلالى، والعبور، ومنشأة شومان، وقائم العبد، وأبو السيد، وإصلاح الغيط الكبير بانقطاع التيار.

 


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