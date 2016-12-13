رئيس دائرة الإرهاب بجنايات الزقازيق: إعدام حبارة بواقعة القتل لا يقبل الطعن

كتب إيهاب المهندس

يعد حكم محكمة النقض القاضى بتأييد حكم الإعدام ضد الإرهابى عادل حبارة، فى واقعة اتهامه بقتل مخبر شرطة بمباحث أبو كبير شرطة، هو الحكم الأول الذى يصدر من محكمة النقض بتأييد حكم يصدر لأول مرة بالإعدام ضد متهم من دائرة إرهاب، دون إعادة محاكمة المتهم مرة ثانية أمام دائرة جديدة غير التى أصدرت حكمها الأول.

ومن جانبه قال المستشار سامى عبد الرحيم رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق السابق، والذى أصدر حكم الإعدام ضد "حبارة" فى واقعة قتل مخبر شرطة، إن الحكم صدر بالإعدام شنقا ضد الإرهابى "حبارة" بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمواد أرقام 230، و231، و232 من قانون العقوبات، والتى تنص على "أن كل من قتل نفس مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام".

وأضاف "عبد الرحيم" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن "حبارة" واجه تهمتين هى القتل العمد، وحيازة أسلحة وذخيرة، وأن المتهم حصل على العقوبة الأشد وهى القتل العمد.

وأكد "عبد الرحيم" أنه تم توفير محاكمة عادلة وناجزة للمتهم، وتم الحكم فى الدعوى خلال 3 أشهر عقب إحالتها لمحكمة الموضوع، وأنه ثبت ليقين المحكمة وبشهادة الشهود التى تطابقت مع الدليل الفنى ثبوت الجريمة فى حق المتهم، وأن المحكمة لم تجد متسعا من الرحمة اتجاه المتهم.

يذكر أن محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم إعدام القيادى الإرهابى عادل حبارة للمرة الثانية فى واقعة اتهامه بقتل مخبر بالشرقية.

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم قد قضت فى ديسمبر الماضى، بالإعدام شنقا الإرهابى عادل حبارة فى واقعة اتهامه بقتل مخبر بمباحث شرطة أبو كبير.