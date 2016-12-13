تعليمات خاصة من الجبلاية لمباراة الأهلي والمصرى

كتب محمد مراد - حاتم رضا

طلبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، من ناديى الأهلي والمصرى فى اللقاء المقرر له 18 ديسمبر الحالى فى الأسبوع الـ16 للدورى الممتاز، والمقرر إقامته باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالمسابقة وعدم ارتداء أى قمصان أو لافتات تحمل شعارات سياسية أو خاصة بمباراة المجزرة التى راح ضحيتها 74 قتيلاً ومئات المصابين، إلى جانب مطالبتهم بالالتزام بعدد 75 فردا المسموح لهم بدخول المباراة وإرسال كشف الأسماء قبلها بـ48 ساعة. وكانت الأمانة العامة للقوات المسلحة أرسلت مؤخرا موافقتها على إقامة المباراة ببرج العرب.