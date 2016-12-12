أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 12 / 12 / 2016.. جنش يطالب بالدور

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 12 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها طلب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، من الجهاز الفنى للفريق، بتطبيق سياسة الدور بينه وبين زميله أحمد الشناوى خلال المباريات المقبلة، حتى لا يتعرض للظلم.

جنش يطلب تطبيق سياسة الدور بالزمالك

تحدث محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق، مطالبا بتطبيق سياسة الدور بينه وبين زميله أحمد الشناوى، خلال المباريات المقبلة، حتى لا يتعرض للظلم. واعتذر جنش لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور والجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى بسبب مغادرته معسكر الفريق قبل لقاء وادى دجلة بالدورى، وانقطاعه عن التدريبات الجماعية لعدة أيام. الزمالك يتسلم الملابس المؤقتة من جوما الأسبانية تسلم نادى الزمالك دفعة الملابس المؤقتة الخاصة بشركة جوما الأسبانية التى تعاقد معها النادى الأبيض، لارتداء ملابسها بعد نهاية العقد مع شركة ماكرون الإيطالية. ومن المنتظر أن يظهر نادى الزمالك بملابس جوما الأسبانية أمام بتروجت غدا الثلاثاء فى الأسبوع الـ15 للدورى، حال انتهاء طباعة الإعلانات الخاصة بالشركات المتعاقدة مع الشركة الراعية للقلعة البيضاء. تعرف على مخاوف جهاز الزمالك قبل مواجهة بتروجت وجه الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى، تحذيرا للاعبين قبل ساعات وطلب محمد حلمى من لاعبى الفريق ضرورة غلق المساحات أمام بتروجت لامتلاك الأخير لاعبين مميزين، يأتى على رأسهم محمد رمضان صانع الألعاب الذى يعد أبرز لاعبى الدورى فى الوقت الحالى لما يمتلكه من مهارات فنية كبيرة. 500 ألف جنيه لعلاج "ظهير" الزمالك فى ألمانيا

تتكلف خزينة نادى الزمالك ما يقرب من 500 ألف جنيه لعلاج على فتحى الظهير الأيسر للفريق فى مدينة شتوتجارت الألمانية، على أن يغادر اللاعب القاهرة بحد أقصى الأسبوع المقبل، للسفر إلى المدينة الألمانية لبداية التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الركبة وتسببت فى غيابه عن الفريق الأبيض لفترة اقتربت من الثلاثة أشهر.