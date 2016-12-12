إنبى يهاجم الأهلى بـ"عمرو مرعى وقاعود"

كتب عمرو جاب الله

أعلن طارق العشرى المدير الفنى لإنبى، التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها مواجهة الأهلى، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ15 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: "على لطفى فى حراسة المرمى، عبد الله جمعة ورامى صبرى وصلاح سليمان وعمرو طارق فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد وأمامهم صلاح عاشور فى خط الوسط، محمود قاعود ومحمد بسيونى وعمرو مرعى فى خط الهجوم".

وعدل "العشرى" التى يعتمد عليها فى الفترة الأخيرة بإعادة عمرو طارق إلى مركز الظهير الأيسر بدلاً من قلب الدفاع بعد عودة صلاح سليمان الذى دفع به فى قلب الدفاع بجوار رامى صبرى وذلك لغياب عمرو الحلوانى الظهير الأساسى للفريق للإصابة.