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حسين السيد "أساسيا" لأول مرة مع الأهلي أمام إنبى

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حسين السيد "أساسيا" لأول مرة مع الأهلي أمام إنبى حسين السيد "أساسيا" لأول مرة مع الأهلي أمام إنبى

>كتب هيثم عويس

يعود حسين السيد، ظهير أيسر الأهلي، للمشاركة مع فريقه اليوم أمام إنبى، فى المباراة المقررة بينهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى بعد غياب طويل.

كان حسام البدرى، المدير الفنى للقلعة الحمراء، قد قام باستبعاد الظهير الأساسى التونسى على معلول من قائمة الفريق بسبب ضعف مستواه خلال المباريات الأخيرة، مفضلا الاستعانة بالثنائى الآخر صبرى رحيل وحسين السيد وإشراك الأخير كظهير أساسى فى إطار رغبة البدرى على الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، ومنحهم الفرصة كاملة لإثبات أنفسهم أمام الجماهير.

يذكر أن حسين السيد ابتعد تماما عن المشاركة مع الأهلي خلال الموسمين الماضيين، وتحديدا منذ قدومه من المقاصة، بعدما اعتمد المديرون الفنيون الذين تعاقبوا على تدريب الأهلي فى الموسم الماضى على صبرى رحيل كظهير أساسى، كما اعتمد حسام البدرى فى الموسم الحالى على التونسى على معلول الذى ظهر بشكل جيد منذ مشاركته كأساسى منذ لقاء إنبى فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر الماضية.


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