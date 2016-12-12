بالصور .. جامعة سوهاج تنظم مسيرة للتنديد بحادث" البطرسية"

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، اليوم مسيرة حاشدة للتنديد بالحادث الإرهابي الغاشم على الكنيسة البطرسية والتي راح ضحيتها الأبرياء من شهداءنا، شارك فيها الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور صفا محمود السيد القائم بعمل رئيس الجامعة، واللواء مصطفى مقبل مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة

وأوضح الدكتور أيمن عبد المنعم حرص الجامعة على تنظيم مسيرة مناهضة للعنف والإرهاب يؤكد على وعي طلاب الجامعة الذي انتفض ولفظ هذا الإرهاب الاثم ، مشيراً إلى كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب أكدت على وحدة الصف والالتفاف حول الوطن وهذا ما يعطي للدولة وللحكومة القوة، مضيفاً أن هذا الحادث ترك فينا جميعاً جرح كبير، لافتاً إلى أن مصر دولة قانون ولا بد من إعلاء دولة القانون ولا بد من مساءلة كل شخص أخطئ ومحاسبته حساب عسير دون تهوين أو تقصير

ومن جانبه قدم الدكتور صفا محمود السيد خالص التعازي لأسر شهداء الحادث الإرهابي ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل، مشيراً إلى أن الحادث دليلا علي الخسة والجبن، وشدد علي حتمية تكاتف كل الجهود للقضاء على الإرهاب، مضيفاً أن الجامعة قامت بعمل مسيرة طلابية للتنديد بهذا العمل، مع تنفيذ ندوات توعية مستمرة للشباب تجاه هذه الأفكار المتطرفة، لأن الشباب هم أكبر نسبة في الوطن ولا بد من تبصيرهم بأمور الدين الصحيح.

وطمأن اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، جميع الأهالي بالمحافظة وطالبهم بممارسة حياتهم الطبيعية بشكل طبيعي وبكل حرية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية على أشدها، موضحا ان هذا العمل الإرهابي لن يفلت دون عقاب مؤكداً أن طلبة الجامعة وقياداتها بالصعيد تنبذ العنف.

واستنكرت الدكتور عزة عثمان رئيس قسم الإعلام جميع الأحداث الإرهابية التي حدثت في مصر خلال الأيام الماضية، موضحة أن شباب الإعلام بسوهاج يرفع شعار مسلم ومسيحي أيد واحدة.

الجدير بالذكر أن المسيرة انطلقت من كورنيش النيل الشرقي في اتجاه الجامعة رفع خلالها الطلاب علم مصر ولا فتات عن الوحدة الوطنية ورددوا شعار تحيا مصر.