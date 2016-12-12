المؤبد لـ4 من تجار المخدرات بينهم سيدة بدمياط

دمياط-معتز الشربينى

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثانية بمعاقبة 4 من مروجى المواد المخدرة بقرية الشعراء بمركز دمياط من بينهم سيدة بالسجن المؤيد حضوريا لاثنين وغيابيا للآخرين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، صدر الحكم من هيئة المحكمة برئاسة المستشار جاد محمد حلمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق محمود صلاح الدين ومحمد هيثم عزت فريد وبحضور عمرو زكريا وكيل النيابة وأمانة سر محمد حامد.

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل الماضى عندما قامت قوة بمداهمة أحد المنازل بقرية الشعراء مركز دمياط، وتمكن كل من المقدم محمد سامى الجندى الضابط السابق بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا والرائد محمود صبرى دياب بفرع الإدارة بمداهمة أحد المنازل بقرية الشعراء لضبط عدد من مروجى المواد المخدرة بناء على إذن النيابة العامة، حيث تم ضبط سيدة تدعى "أ.ا.م " بينما فر زوجها "سلام.م.ع" وشقيقاه رزق، ووليد، وتم ضبط 114 طربة حشيش و189 قطعة حشيش و3 قنابل مسيلة للدموع و3 أسلحة نارية 2 آلى وفرد خرطوش و180 طلقة آلى و47 طلقة خرطوش و116 طلقة داخل حجرة النوم ومبلغ مالى 396 ألفا و500 جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحال المحامى العام لنيابات دمياط المتهمين الأربعة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق حضوريا للزوجة وشقيق زوجها رزق وغيابيا لزوجها سلام وشقيقه وليد.