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تجديد حبس خراط حول ورشته إلى وكر لتصنيع الأسلحة بشبرا الخيمة 15 يوماً

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تجديد حبس خراط حول ورشته إلى وكر لتصنيع الأسلحة بشبرا الخيمة 15 يوماً تجديد حبس خراط حول ورشته إلى وكر لتصنيع الأسلحة بشبرا الخيمة 15 يوماً

>القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس صاحب ورشة خراطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتحويل ورشته إلى وكر لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للمسجلين خطر.

 

وتلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة معلومات من المصادر السرية تفيد قيام "محمد س ا" صاحب ورشة خراطة والسابق اتهامه فى القضيه رقم 1021 إدارى قسم عين شمس القاهرة لسنة 2007 – سلاح بدون ترخيص، لاتخاذه الورشة خاصته وكرا لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية غير المرخصة والاتجار فيها.

 

وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائي صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات.

 

وباستهداف المتهم تمكن النقيب محمد رفعت أبو سريع معاون المباحث من  ضبطه، وبالتفتيش تم ضبط  3 أسلحة نارية فرد خرطوش كامل التصنيع، و6 طلقات خرطوش، وأدوات التصنيع  "1 ماكينة لحام، و 22 إبرة ضرب نار، و4 سوسته ياى، و13 ماسورة، و1 صاروخ، و7 حجر جلخ، وشنيور كهربائى، و1 منشار، وزاوية حديد، و3 مبرد حدادى.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أمر المستشار أحمد خالد بركات رئيس نيابة قسم اول شبرا الخيمة بحبس المتهم 4 ايام، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية وجدد قاضي المعارضات حبسه تمهيدا لإحالته للمحاكمة.


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