بالصور.. مباحث تموين الإسماعيلية تضبط سيارة محملة بـ3 أطنان أرز

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت مباحث التموين بالإسماعيلية حملاتها لضبط الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من سيارة محملة بكميات من الأرز بلغت 3 أطنان بدون فواتير خلال حملة أمنية فى الإسماعيلية.

كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتنظيم مباحث تموين الإسماعيلية حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية، برئاسة العقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، حيث وردت معلومات لضباط قسم التموين مفادها قيام أحد التجار بمحافظة مجاورة بالتردد على محافظة الإسماعيلية لتوزيع سلعة الأرز الأبيض ويمتنع عن إعطاء فواتير للسلعة للتجار والمواطنين المتعاملين معه.

وبإجراء التحريات السرية حول المعلومات أثبتت صحتها وعلى الفور تم إعداد عدد من الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتحرى عنه أسفرت إحداها عن ضبط المتحرى عنه "محمد.ع.إ"، تاجر ومقيم بأولاد صقر شرقية أثناء قيادته للسيارة رقم "وه ب 5674" نقل الشرقية محمل على السيارة كمية من شكائر الأرز المعبأة بدون فواتير أو مستندات دالة على ملكيتها أو مصدرها تزن حوالى 3 أطنان آرز أبيض.

تم التحفظ على التاجر والسيارة والأرز المضبوط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.