الرئيس السودانى: نشطاء "الكيبورد والواتس آب" لن يستطيعوا إسقاط الحكومة

كتب - أحمد جمعة

قلل الرئيس السودانى، عمر البشير من قدرة المعارضة فى بلاده على النيل من النظام أو المساس بالحكومة.

وقال البشير، في كلمة أمام حشد من أهالي مدينة كسلا –نقلتها وكالة سبوتنيك - اليوم الاثنين- : يريدون إسقاط الحكومة من خلال "الواتس آب" و"الكيبورد"، فى إشارة إلى (الذين ينشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعى).

وأكد البشير "لن نسلم السُلطة لناس الكيببورد والواتس آب". فى إشارة إلى المعارضين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى.

وأضاف البشير: الحكومة لا تمثل حزبا واحدا، ولكنها تمثل الشعب السودانى كله.

وأكد البشير، أن بلاده أجرت حوارا وطنيا مع جميع الأحزاب والمكونات، والحكومة، والشعب "لن ينظروا الذين يرفضون الحوار"، ووصف الرئيس السودانى الذين يرفضون الحوار، بأنهم "عملاء وباعوا البلاد من أجل الدولارات".

يذكر أن حقوقيين ونشطاء سودانيين، دعو إلى اعتصام مدنى فى 19 ديسمبر الجارى، فيما يعد ثانى اعتصام عقب الأول الذى جرى لمدة 3 أيام أواخر نوفمبر الماضى.

وبدا أثر العصيان المدنى واضحاً فى يومه الأول (السابع والعشرين من الشهر)، لكنه تداعى تدريجيا فى اليومين التاليين.