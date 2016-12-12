بالصور.. مصر تتسلم أول غواصة من طراز 209 / 1400 بعد رفع العلم عليها من المانيا

كتب زكى القاضى

تسلمت القوات المسلحة المصرية ، صباح اليوم ، أول غواصة حديثة من طراز ((209/1400)) والتى تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كيبل الألمانية، حيث قام الفريق أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية، برفع العلم المصرى عليها، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة المصرية.

يأتى ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة ، فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية.

وحسب بيان صادر عن القوات المسلحة ، فإن الغواصة الجديدة تستطيع الإبحار، لمسافة 11 ألف ميل بحرى، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 73:60 متراً ، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومى المصرى، وتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتدعم قدرتها علي حماية الأمن القومى المصرى.

واستطاعت القوات البحرية ، إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة علي الغواصة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، و بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة، التى أولاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كافة المهام، التى تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار.

ودشن الفريق أسامة ربيع ، قائد القوات البحرية الغواصة الثانية من نفس الطراز، وذلك ضمن عدة غواصات مخطط انضمامها للخدمة بالقوات البحرية، طبقا لبرنامج زمنى محدد، يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ، ودعمهما الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

ونقل قائد القوات البحرية، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والبحرية الألمانية وشركة "تيسين كروب" ، على دعم برنامج الغواصات المصري والذي توج بتسلم مصر أول غواصة من طراز "209 /1400 " وتدشين الغواصة الثانية من نفس الطراز.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير، وتحديث الأسطول البحرى ، لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرتها علي مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة، مشيراً إلى أن مصر كان لها السبق فيما يقرب من 60 عاماً فى دخول الغواصات ضمن منظومة القوات البحرية المصرية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، وأن الغواصتين الجديدتين ستكونان الأكثر تطوراً فى السلاح البحرى المصرى، لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحرى، وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان هام للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التى تشهدها المنطقة.

وأكد اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية، وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الدولية، فى إطار سعى الدولتين لتحقيق السلام لجميع الشعوب، ومكافحة ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية، منوهاً إلى أن مصر ستظل محافظة على استعداد دائم كقوة سلام وعدل، وأنها ماضية فى تنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها، والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

حضر مراسم التسليم، الفريق راينار برينكمان نائب قائد القوات البحرية الألمانية، و ماركوس جروبل السكرتير البرلمانى لوزارة الدفاع الألمانية ، والسفير بدر عبدالعاطى سفير مصر بألمانيا، والقنصل العام المصرى بمدينة هامبورج ، والملحق العسكرى المصرى بألمانيا، وعدد من كبار المسئولين الألمان.