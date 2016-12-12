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رئيس البرلمان: عازمون على اقتلاع الإرهاب ولو تطلب الأمر تعديل الدستور سنفعل

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رئيس البرلمان: عازمون على اقتلاع الإرهاب ولو تطلب الأمر تعديل الدستور سنفعل رئيس البرلمان: عازمون على اقتلاع الإرهاب ولو تطلب الأمر تعديل الدستور سنفعل

>كتب عبد اللطيف صبح

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان عازم على محاربة الإرهاب وقوى الظلام واقتلاعه من جذوره حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور.

 

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، "وأكررها لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية".

 

وتابع رئيس مجلس النوابـ أن هناك إحدى الدول الصديقة والعريقة فى الديمقراطية تقوم بتعديل دستورها بما يسمح لها بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المجنسين بجنسيتها وسمى هذا التعديل الدستورى بتعديل "حماية الأمة"، قائلا "الدماء سالت على جدران الكنيسة.. سالت من قلب كل مصرى مسلم ومسيحى".

 

 


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