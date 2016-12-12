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تقارير: الشرطة السعودية تحتجز شابة لخلعها العباءة

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تقارير: الشرطة السعودية تحتجز شابة لخلعها العباءة تقارير: الشرطة السعودية تحتجز شابة لخلعها العباءة

>دبى (رويترز)

 قالت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين إن الشرطة ألقت القبض على شابة لانتهاكها القواعد بعد أن خلعت عباءتها فى شارع رئيسى بالعاصمة الرياض.

 

وذكرت صحيفة الشرق الناطقة بالعربية أن الفتاة احتجزت بعد شكوى تقدمت بها هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

 

ونقلت الصحيفة عن العقيد فواز الميمان المتحدث باسم شرطة الرياض قوله "رجال الشرطة قبضوا على فتاة خلعت عباءتها فى شارع التحلية تنفيذا لتحد أطلقته على مواقع التواصل الاجتماعى قبل عدة أيام."

 

وذكر موقع سبق الإخبارى على الإنترنت أن الفتاة نشرت على تويتر أنها ستخرج دون عباءتها.

 

ونشر موقع سبق وموقع الوئام الالكترونى الإخبارى صورة للفتاة وهى ترتدى سترة سوداء فوق ثوب باللونين البرتقالى والوردى وقام موقع سبق بتغطية الجزء المكشوف من جسم الفتاة.

 

كانت تغريدة الفتاة أثارت رد فعل غاضبا من بعض السعوديين.

 

وطالب أحد مستخدمى تويتر بأقصى عقوبة لها لأنها لم تحترم قواعد البلاد.


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مصر 365

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