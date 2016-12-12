الإنتاج الحربى يعسكر بـ20 لاعبا استعدادا لسموحة

كتب هيثم عويس

استقر شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى، على 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة غدا فى الأسبوع الخامس عشر للدورى، باستاد الجيش ببرج العرب.

واللاعبون هم: "عامر عامر - محمد موسى - محمود فتح الله - أحمد سعيد أوكا - لؤى وائل - محمود رزق - فادى نجاح - حسن الشامى- وليد حسن - أحمد مجدى - شهاب الدين أحمد - محمد أبو شعيشع - صالح موسى - أحمد خيرى - محمد سوسته - محمد زيكا - محمود عبد الحكيم - صلاح أمين - أوميد أوكرى - أبو بكر عبد اللطيف".

يذكر أن الإنتاج الحربى يحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما استطاع تحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة الأخيرة على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف والنصر للتعدين بهدفين مقابل هدف والشرقية بثلاثية نظيفة، بينما خسر أخر مبارياته أمام مصر المقاصة على ملعبه بهدفين مقابل هدف.