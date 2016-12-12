أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الإنتاج الحربى يعسكر بـ20 لاعبا استعدادا لسموحة

Google+ Print
الإنتاج الحربى يعسكر بـ20 لاعبا استعدادا لسموحة الإنتاج الحربى يعسكر بـ20 لاعبا استعدادا لسموحة

>كتب هيثم عويس

استقر شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى، على 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة غدا فى الأسبوع الخامس عشر للدورى، باستاد الجيش ببرج العرب.

 

واللاعبون هم: "عامر عامر - محمد موسى - محمود فتح الله - أحمد سعيد أوكا - لؤى وائل - محمود رزق - فادى نجاح - حسن الشامى- وليد حسن - أحمد مجدى - شهاب الدين أحمد - محمد أبو شعيشع - صالح موسى - أحمد خيرى - محمد سوسته - محمد زيكا - محمود عبد الحكيم - صلاح أمين - أوميد أوكرى - أبو بكر عبد اللطيف".

 

يذكر أن الإنتاج الحربى يحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما استطاع تحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة الأخيرة على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف والنصر للتعدين بهدفين مقابل هدف والشرقية بثلاثية نظيفة، بينما خسر أخر مبارياته أمام المقاصة على ملعبه بهدفين مقابل هدف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي