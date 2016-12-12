"السكة الحديد" تعلن بدء استبدال قطارات خط أبو قير بأخرى مميزة بدءا من الغد

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، بدء استبدال قطارات خط أبو قير بالإسكندرية بأخرى مميزة أفضل خدمة، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء، بحيث تعمل القطارات المميزة التى تقرر الدفع بها بدلا من القطار المطورة العاملة حاليا ذات اللون الأصفر.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم تشغيل القطارات الجديدة تحت أرقام 790 /791 – 792/793 – 794/795 – 796/797 بدلاً من القطارات أرقام 4004/4020 – 4052/4068 – 4011/4027 – 4059/4075 على أن يكون تركيب كل قطار 5 عربات.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن يستهدف تحسين أسطول العربات الموجود بخط الإسكندرية أبو قير، وأنه سيتم استبدال كافة القطارات المطورة بهذا الخط بأخرى مميزة تباعا.

على جانب آخر، قررت السكة الحديد مد مسير القطارين المميزين أرقام 1112/1113 الزقازيق- الإسماعيلية والعكس ليصلا القاهرة، حيث يقوم القطار رقم 1112 أكسبريس الإسماعيلية- الزقازيق- القاهرة من الإسماعيلية 6.15 ليصل القاهرة (خط الشرق) 10.00 صباحاً، كما يقوم القطار رقم 1113 أكسبريس القاهرة - الزقازيق - الإسماعيلية 6.50 ليصل الإسماعيلية 10.30 صباحاً.