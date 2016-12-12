الخارجية تنكس أعلامها حدادا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية

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نكست وزارة الخارجية اليوم الاثنين الأعلام حدادا على أرواح شهداء الإعتداء الإرهابى الذى وقع أمس الأحد، بالكنيسة البطرسية بالعباسية .

كما قامت الوزارة بتغيير صورتها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ونشرت صورة لجموع المصريين رافعين الاعلام المصرية فى ميدان التحرير إبان ثورة الثلاثين من يونيو يعلوها شارة سوداء.

وكانت وزارة الخارجية أدانت في بيان أمس الأحد التفجير الإرهابى الغاشم الذى وقع أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأخوة الأقباط من أبناء الوطن، وتعازيها للشعب المصرى ومواساتها لأسر الضحايا والمصابين.

وأكد البيان أن الإرهاب الغاشم لن ينال من وحدة الشعب المصرى والرباط الذى يجمع بين أبنائه، وحكومة وشعب مصر سيظلان متكاتفين صفاً واحداً في مواجهة كل مؤامرة تستهدف استقرار الوطن وسلامته، وكل فكر أو ايدلوجيا تنتهج الإرهاب الأسود لتبرير قتل الأبرياء وترويع المواطنين الأمنين.

وأعرب سامح شكرى وزير الخارجية عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الذين وقعوا فى التفجير الإرهابى الغاشم الذى وقع أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واكد شكرى أن الخارجية بكافة أبنائها يقفون دائما على أتم الاستعداد للتضحية بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن مصر القومى وسلامة شعب مصر العظيم.