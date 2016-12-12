للمرة الثانية خلال شهر ..مصر تنظم اجتماعًا بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب

تنظم مصر، بصفتها رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، اجتماعاً هاما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 12و13 ديسمبر الجاري حول موضوع مكافحة تمويل الإرهاب.

وقد وجه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم في نيويورك ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدعوة إلى كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع، فضلاً عن عدد من الخبراء المعنيين بالموضوع من الدول المختلفة.

وستشارك مصر بوفد من وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في الاجتماع، وذلك لشرح واستعراض الجهود المصرية المبذولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع كافة الجوانب ذات الصلة بموضوع تمويل الإرهاب، بما في ذلك استعراض أفضل السبل والممارسات للتصدي لذلك الأمر، وكيفية حث الدول على تنفيذ التزاماتها في هذا الخصوص، بما في ذلك سبل التعامل مع الدول التي لا تلتزم بتنفيذ التزاماتها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد .

والجدير بالذكر، أن مصر قد أكدت منذ بدء عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس على عدد من الأولويات، أهمها التصدي لقضية تمويل الإرهاب، ووضع آليات للحد من استخدام الانترنت لتنفيذ عمليات إرهابية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية.