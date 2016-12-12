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المنتخب يعلن قائمة المحليين لأمم الجابون 25 ديسمبر

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المنتخب يعلن قائمة المحليين لأمم الجابون 25 ديسمبر المنتخب يعلن قائمة المحليين لأمم الجابون 25 ديسمبر

>كتب محمد مراد

استقر الجهاز الفنى لمنتخب الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على الإعلان يوم 25 ديسمبر عن قائمة الفريق من اللاعبين المحليين الذين سيشاركون فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

 

ومن المقرر أن يعلن كوبر يوم 15 ديسمبر عن قائمة اللاعبين المحترفين، حيث تم الاستقرار على 11 محترفا هم: محمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة السعودى، وأحمد المحمدى لاعب هال سيتى الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب الأرسنال الإنجليزى، ومحمد صلاح لاعب روما الإيطالى وعمر جابر لاعب بازل السويسرى ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب اتحاد جدة السعودى، ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب موسكرون البلجيكى، وأحمد حسن "كوكا" لاعب سبورتنج براجا البرتغالى، ورمضان صبحى لاعب ستوك سيتى الإنجليزى، وعمرو وردة لاعب بانايتو ليكوس أجريند اليونانى وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسى.

 

وكان مقرراً أن يعلن الجهاز الفنى عن قائمة المحليين عقب قمة الأهلى والزمالك المقرر لها 29 ديسمبر فى الأسبوع الـ17 للدورى قبل أن يتم الاستقرار على إعلانها يوم 25 من الشهر الجارى.


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