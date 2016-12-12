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مدرب الشرقية: 3 أسباب تزيد من صعوبة مواجهة النصر للتعدين

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مدرب الشرقية: 3 أسباب تزيد من صعوبة مواجهة النصر للتعدين مدرب الشرقية: 3 أسباب تزيد من صعوبة مواجهة النصر للتعدين

>كتبت لبنى عبد الله

شدد منير عقيلة المدرب العام لنادى الشرقية على صعوبة مواجهة فريقه القادمة أمام النصر للتعدين، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

 

وأضاف عقيلة أن هناك 3 أسباب تزيد من صعوبة مباراة الفريق أمام النصر للتعدين يأتى على رأسها أن المباراة تأتى بعد تعادلنا مع طلائع الجيش فى المباراة السابقة وكذلك تعادل النصر للتعدين مع طنطا واستمر الموقف كما هو فى ترتيب الجدول.

 

وتابع مدرب الشرقية: بينما يعد اللعب مع الفرق التى تأتى فى نفس ترتيب الجدول أيضا سبباً ثانيا يزيد من صعوبة المباراة حيث يطمح كل منا فى الحصول على الثلاث نقاط.

 

وأتم عقيلة: بالإضافة إلى أن فريق النصر للتعدين يقوده مدرب محترم لديه العديد من الخبرات ويجيد اللعب خارج ملعبه وليس لديه ضغوط جماهيريه كنادى الشرقية الذى يمثل محافظة بأكملها.

 

واستبعد المدرب العام فكرة إجراء تغييرات على تشكيل الفريق حاليا إلا فى أضيق الحدود وبالتحديد فى مركز محمد عبد الحميد "ميدو" الذى سيغيب للإيقاف.


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