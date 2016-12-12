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14 ديسمبر نظر منع مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية من التصرف بأموالها

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14 ديسمبر نظر منع مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية من التصرف بأموالها 14 ديسمبر نظر منع مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية من التصرف بأموالها

>كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين،  النظر فى أمر منع مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، من التصرف فى أموالها، على ذمة القضية 173 لعام 2011 حصر قضاة تحقيق والمقيدة برقم 42 لعام 2011، إلى جلسة 14 ديسمبر للاطلاع.

 

يذكر أن هيئة التحقيق استدعت مزن حسن، فى وقت سابق، على ذمة قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، وأن نظرة للدراسات النسوية تعمل كجمعية فى 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، كما حصلت نظرة على وضع استشارى خاص فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.


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