الرئيس السودانى يهدد باستخدام القوة ضد مظاهرات المعارضين لنظام حكمه

الخرطوم (أ ف ب)

هدد الرئيس السودانى عمر البشير الاثنين باستخدام القوة ضد تظاهرات المعارضين لنظام حكمه كما حدث فى سبتمبر 2013 عندما قتل عشرات خلال صدامات من هذا النوع.

وجاء تهديد البشير بعد أن دعا ناشطون معارضون إلى يومين من العصيان المدنى خلال الأسبوع المقبل ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المنتجات النفطية الذى أدى الى ارتفاع أسعار كل السلع.

وقال البشير أمام حشد من مناصريه فى مدينة كسلا بشرق السودان، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمى "سمعنا خلال الايام الماضية من ناس يتخفون خلف "الكيبورد"، دعوة الى اسقاط هذا النظام"، فى إشارة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى على الانترنت.

وأضاف الرئيس السودانى "نريد أن نقول لهم إذا أردتم اسقاط النظام واجهونا مباشرة فى الشارع ولكنى اتحداكم ان تأتوا إلى الشارع نعلم أنكم لن تأتوا لأنكم تعلمون ما حدث فى السابق"، مؤكدا ان "هذا النظام لا يمكن إسقاطه بواسطة "الكيبوردات".

وفى 2013 استخدمت الحكومة القوة فى مواجهة تظاهرات ضد زيادات في الاسعار أيضا، مما ادى الى مقتل عشرات فى الشارع. وقدرت منظمات حقوقية عدد القتلى حينذاك بأكثر من مائتين بينما تؤكد الحكومة أن العدد لم يصل إلى مائة قتيل.