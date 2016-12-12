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انطلاق مسابقة "مواهب القرآن الكريم" بمدارس شمال سيناء

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انطلاق مسابقة "مواهب القرآن الكريم" بمدارس شمال سيناء انطلاق مسابقة "مواهب القرآن الكريم" بمدارس شمال سيناء

>شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم الاثنين، مسابقة "مواهب القرآن الكريم" بمدارس شمال سيناء، وقال منسق المسابقة محمد إبراهيم أدم، إنه مقررًا أن تستمر المسابقة 3 أيام خلالها تستقبل اللجنة الموهوبين من الطلبة فى مجال الحفظ والأداء الصوتى الأجمل.

 

وأشار إلى أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، فيما شهدت ليلى مرتجى، وكيلة مديرية التعليم، انطلاق أول أيامها، ومن المقرر تكريم الفائزين فى حفل على مستوى المحافظة.

 

وضمت لجنة فرز الطلبة واختبارهم كل من عبد الواحد أحمد مرعى، موجه أول لغة عربية، وأحمد محمد جاد، موجه أول لغة عربية، وعادل السقا، موجه مرحلة ثانوية.

 


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