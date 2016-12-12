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هذا هو الفائز بلقب "X FACTOR " لعام 2016 بنسخته الإنكليزية

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الإثنين 12-12-2016 15:30

حصد الشاب مات تيري Matt Terry لقب برنامج اكتشاف المواهب الشهير "إكس فاكتور" في نسخته الإنجليزية لعام 2016 في الحفل الذي أقيم في الصالة المغطاة بإستاديوم ويمبلي في لندن.


ونال تيري البالغ من العمر 23 عاماً، نسبة 48.5% من تصويت الجمهور بينما حصلت منافسته سارة ألتو Saara Aalto على %40 فقط من نسبة تصويت الجمهور.


وسيطلق تيري أول أغنية له من انتاج برنامج اكس فاكتور كمكافاة لفوز، قبل نهاية العام، إذ اختير النجم الشاب إيد شيران Ed Sheeran ليكون مؤلف هذه الأغنية.


واستغرب جمهور ايد شيران ومحبيه من موافقته على تأليف اغنية بهذا الابداع والتخلي عنها لصالح فنان آخر حتى وان كان الفائز بلقب اكس فاكتور.

 

 

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