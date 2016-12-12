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بالصور: داليا البحيري متهمة بالمتاجرة بطفولة ابنتها والزواج سراً

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الإثنين 12-12-2016 15:38

تعرضت الفنانة داليا البحيري لهجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا مشاركة ابنتها الصغيرة "قسمت" في عرض أزياء المصمم المصري هاني البحيري، متاجرة بطفولة الصغيرة بعد توسّطها أكثر من 39 عارضة أزياء محترفات بتقديم ملابس السهرة.
داليا البحيري الواقفة على خط النار بسبب ابنتها وبسبب شائعات زواجها الثالث سراً، أكدت صراحة أنها غير مهتمة بما أثاره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادهم لها بعد ظهور ابنتها "قسمت"، وقالت إن ابنتها تهوى عروض الأزياء وأنها لم ترتدِ ملابس تتنافى مع طفولتها وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في عروض الأزياء.

على خط المواجهة الثانية نفت داليا أن يكون الزواج من رجل أعمال "قد تم بالفعل" وأكدت أنها ستعلن الخبر بنفسها لجمهورها فور حدوثه رغم أنها لا تحب التدخل في حياتها الخاصة، وأضافت: لسه مفيش أي حاجة من الكلام دا أما يحصل أكيد هعلن، ولا أحب التدخل في حياتي الشخصية.
يذكر أن داليا تلقت التهاني من صديقاتها وأكدت إحداهن قرب زواج الفنانة برجل أعمال من خارج الوسط الفني خلال الأيام المقبلة، في إحدى فنادق القاهرة الكبرى وتقتصر الدعوة على المقربين فقط من العائلتين فقط، كما أنها سترتدي فستان زفاف هدية من مصمم الأزياء هاني البحيري.

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سيدتي