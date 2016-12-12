كينان أميرزالي أوغلو مكذّباً الصحافة التركية: توخّوا الدقّة في أخباركم

نشرت الصحف التركية خبر موافقة النجم كينان أميرزالي أوغلو على بطولة مسلسل درامي جديد بعد إجازة طويلة استمرّت ما يقارب العامين، إذ يجسّد في العمل العتيد شخصية حمزة بن عبد المطلب، عمّ الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام).

الفيلم بحسب الصحف التركية مأخوذ عن فيلم "الرسالة" العربي للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، الذي أنتج بعد صعوبات كبيرة، جراء البحث عن تمويل ضخم له من الحكومات العربية، وأنتج عام 1976 بنسختين عالمية وعربية، فجسّد شخصية حمزة عبد المطلب بالنسخة العالمية النجم العالمي أنطوني كوين، وجسّد شخصية حمزة عبد المطلب بالنسخة العربية الممثل المصري الراحل عبد الله غيث، وكلا النجمين حفرا بصمتهما الأدائية الساطعة التي لا تنسى.

ويعرض الفيلمان لليوم في أهمّ الفضائيات العربية والأجنبية في الأعياد الرسمية، وترجما إلى12 لغة عالمية، من بينها اللغة التركية، وبلغت تكلفة إنتاجه وقتذاك 10 ملايين دولار أمريكي.

الصحف ذكرت أن كينان أميرزالي أوغلو سيكون ثالث نجم واسع الشعبية يؤدي هذه الشخصية الفذة في التاريخ الإسلامي كقائد شجاع، دعم ابن أخيه حتى الموت وآمن برسالته حتى النهاية.

ويعدّ هذا الدور، إن بدأ في تنفيذه وتصويره، أول دور تاريخي لكينان أميرزالي أوغلو، الذي رشحت شريكة له فيه، بحكم خبرتها ونجاحها في الدراما التاريخية، الممثلة التركية الألمانية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هيام لثلاثة مواسم درامية منه.

ولم تعلن مريم موافقتها الصعبة المنال عليه بعد. ويتوقع أن تشترط أشياء كثيرة لخوفها من فشل جديد بعد خيبة أملها المريرة بفشل مسلسلها التركي "ملكة الليل".

وقد ذكرت الصحف التركية أنه متوقع أن يتمّ تصوير الفيلم بعد اختيار فريقه من الممثلين والفنيين في الصيف المقبل ليعرض في الخريف المقبل.

كينان سارع إلى نفي الخبر، وأكّد أن الدور لم يعرض عليه أصلاً، ولم يحدّد موقفه في حال عرض عليه الدور بالموافقة أو الرفض.

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