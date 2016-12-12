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تدريبات للجيش الجزائرى بـ"تمارين للرمى" الحقيقى بالصاروخ المضاد للطائرات

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تدريبات للجيش الجزائرى بـ"تمارين للرمى" الحقيقى بالصاروخ المضاد للطائرات تدريبات للجيش الجزائرى بـ"تمارين للرمى" الحقيقى بالصاروخ المضاد للطائرات

>الجزائر أ ش أ

نفذت قوات الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، الأحد، بالمنطقة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية " تمرينا للرمى" الحقيقى التجريبى بالصاروخ المضاد للطائرات.

 

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى - فى بيان مساء الأحد - أنه فى إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالى 2016-2017 وإجراء تجارب تقنية لأنظمة القتال المقتناة حديثا ، تم اليوم بالواجهة البحرية الغربية تنفيذ تمرين للرمى الحقيقى التجريبى بالصاروخ المضاد للطائرات من طرف طاقم (الغراب الزاجر).

 

وأضافت أن هذا التمرين يهدف إلى الارتقاء بمستوى التنسيق بين مختلف قيادات القوات وتقييم قدرات الاستعمال الحقيقى لأسلحة الصواريخ ، وقد عرف نجاحا كبيرا وكلل بإصابة الهدف بكل دقة.

 

وتابعت أنه تم تدشين تدريب (الغراب الزاجر) من طرف نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الفريق أحمد قايد صالح يوم 25 أغسطس 2016 تجسيدا لبرنامج تحديث الأسطول البحرى والمساهمة فى تطوير القدرات الدفاعية.


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