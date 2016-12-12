شاروخان يخضع لجراحة طارئة قريباً والسبب!

يستعد النجم العالمي شاروخان Shahrukhan لإجراء جراحة طارئة في ركبته اليسرى بسبب ألم حاد عانى منه لأكثر من سبع سنوات.

وفي التفاصيل، صّرح دكتور جراحة العظام سانجاي ديساي أنه عالج شاروخان الذي بات يعيش على المسكنات والحقن قبل خمسة أشهر، ولكن بعد الإصابات المتكررة، والألم والشق الغضروفي، أصبح في حاجة لتدخل جراحي بعد تآكل صابونة الركبة.

وأضاف الدكتور ديساي أنه قدّم النصائح لشاروخان بارتداء صابونة معدنية للركبة، وطلب منه عدم القيام بأي مشاهد تحتاج الى حركات قوية.

وكان شاروخان منشغلاً بتصوير فيلم جديد طوال الأسبوعين الماضيين بإحدى الجزر، وكان يعاني ألماً شديداً في ساقه اليسرى .

الجدير ذكره أن شاروخان خضع لجراحة بالمنظار في ركبته اليسرى يوم 21 مايو عام 2015، أجراها له جراح العظام الدكتور سانجاي ديساي.

بالفيديو: شاروخان يفاجىء جمهوره في عيد ميلاده الـ51

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن