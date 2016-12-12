تدريب طلاب تربية الوادى الجديد على مهارات التدريس إلكترونيا

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الدكتور محمد عبد الواحد على عميد كلية التربية بالوادى الجديد أنه تمت الموافقة على إنشاء صفحة إلكترونية للتربية العملية تهدف إلى إكساب الطلاب معارف واتجاهات ومهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم التى توافق معايير الجودة وتساير متطلبات مجتمع العلم والمعرفة، وذلك برعاية الدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط والدكتور عصام زناتى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد عبد الواحد عميد كلية التربية بالوادى الجديد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هذا التدريب يمكن الطلاب من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء وتنمية خصائصهم الشخصية والاجتماعية اللازمة لمعلم المستقبل، حيث تمثل هذه الصفحة حلقة وصل بين أساتذة الكلية والخبراء فى الميدان التربوى.

وقال عميد كلية التربية بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تمت الموافقة على إنشاء وحدة لتكنولوجيا المعلومات والإعلام والتى تختص بإبراز جهود الكلية فى خدمة المجتمع ورصد مشكلات المجتمع والعمل على بث الوعى التربوى تجاهها وتبنى قضايا ومشكلات التربية والتربويين والطلاب ومعالجتها إعلاميا.

وأضاف عميد الكلية أن الوحدة تختص أيضا بإعداد النشرات والمجلات الدورية وغير الدورية للإسهام فى تحقيق السياسية التعليمية ومتابعة الموقع الإليكترونى للكلية وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وصيانة الأجهزة وعمل قواعد البيانات ونظام النتائج.