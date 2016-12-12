أمن أسيوط: متنكر النقاب "مسجل مخدرات" وكان مؤجرا لمراقبة أحد أطراف خصومة

أسيوط - هيثم البدرى

كشف مصدر أمنى بأسيوط، هوية الشخص الذى تم القبض عليه أمام كنيسة الكرازة المرقسية فى أسيوط، الذى تبين أنه مسجل خطر "مخدرات" وسبق اتهامه فى قضايا مخدرات وحكم عليه بالسجن 15 عاما، وأفرج عنه فى 2011.

وأضاف المصدر أن هذا المتهم كان مؤجر من قبل آخر لمراقبة أحد الأشخاص بينه وبين الأول خلاف على قطعة أرض، وأنه سيتم عرضه على النيابة العامة صباح الغد.

كان اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد ورود بلاغ من الخدمة الأمنية المكلفة بتأمين كنيسة الكرازة المرقسية بشارع تقسيم البترول بدائرة قسم ثان أسيوط بتمكنهم من القبض على "أ. ع" يرتدى نقاب أثناء مروره بمحيط الكنيسة.

وانتقل الرائد أمين طلعت والنقيب حسام البارودى معاونى مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتم اقتياد المتهم إلى قسم ثان أسيوط وتم التحفظ عليه.