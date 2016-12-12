"التعليم" تستعد لوضع من "5 - 10" نماذج لامتحانات الثانوية لكل مادة على موقعها

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لوضع امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة بعد اعتماد النظام الجديد للامتحانات والمقرر له الأسبوع المقبل.

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن هناك توجهات من الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بتجهيز من 5 إلى 10 نماذج من الامتحانات التجريبية فى كل مادة لوضعها على موقع الوزارة لتدريب الطلاب.

وأضافت المصادر أن مركز الامتحانات ومستشارى المواد الدراسية يجهزون نماذج للامتحانات التجريبية لتدريب الطلاب عليها عقب إقرار المنظومة الجديدة للامتحانات، التى من المقرر أن تعتمد بشكل رسمى الأسبوع المقبل.