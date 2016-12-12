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القبض على صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

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القبض على صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة القبض على صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى حلمية الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور" والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 802 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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مصر 365

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