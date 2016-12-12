حظك اليوم برج القوس الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية فى الجهاز التنفسى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء برج القوس بالكثير من الصفات أهمها التفاؤل والقدرة عالية على التحمل، كما يعانوا من الإندفاع والعصبية.

برج القوس على الصعيد المهني:

أنت دائمًا تبذل ما فى وسعك حتى تحقق ما تريد من أحلام، اليوم ستكون هناك الكثير من الأمور الجيدة فيما يخص وضعك فى العمل، وكذلك ستحصل على مكافأة مالية، كما أنه من المتوقع أن يقدم أحد المقربين إليك نصيحة تساعدك على تعزيز ثقتك بنفسك من جديد.

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على الصعيد العاطفي:

اليوم ستكون قادر لتقييم علاقاتك العاطفية بشكل جيد، الزواج أو الحب هذا السؤال الذى يجب أن تعرف إجابته قبل أن تتخذ أى قرار من شأنه أن يؤثر على حياتك، فعليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أى قرار.

برج القوس على الصعيد الصحي:

أزمة فى جهازك التنفسى بسبب مرض مزمن، يفضل أن تلزم البيت هذا اليوم وتحصل على بعض الراحة حتى تستعيد طاقتك من جديد وتقوى على العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الأمور التى ستتحسن خصوصًا على مستوى حياتك المهنية والأسرية، كذلك يجب أن تتعامل مع التغيرات بطريقة هادئة.