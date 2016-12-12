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رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى يبحث عروضا من الناتو لدعم العراق

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رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى يبحث عروضا من الناتو لدعم العراق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى يبحث عروضا من الناتو لدعم العراق

>أ ش أ

ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، مساء اليوم الأحد ببغداد، اجتماع المجلس الوزارى للأمن الوطنى بحضور القيادات الأمنية والعسكرية ومستشار الأمن الوطنى فالح الفياض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير عمليات "قادمون يا نينوى" لتحرير الموصل من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى وتوفير مستلزمات المعركة والتسليح، إضافة بحث عقود التسليح للاجهزة الامنية والعسكرية والعروض المقدمة من حلف شمال الأطلسى (ناتو) لدعم العراق فى حربه ضد الإرهاب.. كما تم اتخاذ القرارات الخاصة تجهيزات القوات التى ستمسك الاراضى المحررة من قبضة التنظيم.

 


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