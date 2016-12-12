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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 12 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 12 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدى الاثنين 12 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها أنهم شخصيات قيادية حازمة يمتلكون الكفاءة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات فيما يتعلق علاقتك بشريك الحياة، يجب أن يكون اليوم مناسب للحديث معه عن كل الأمور التى طالما أزعجتك.

 

الجدى على الصعيد المهنى ..

حياتك المهنية غير مستقرة، حصلت على ترقية قريبة فى العمل، ربما ستكون دافع لكى تحقق المزيد من النجاحات خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تسافر إلى بلد أوروبى.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة بسبب ضغوط العمل، عليك أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، ويفضل أن تسترخى قليلًا حتى تعود إلى حالتك الطبيعية من جديد.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على المستويات المهنية والصحية لكن بالنسبة للحياة العاطفية ستتراجع نوعاً ما.


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مصر 365

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