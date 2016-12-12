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حظك اليوم برج الثور الاثنين 12 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اضطراب بين التفكير فى النواحى المهنية والعاطفية

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 12 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اضطراب بين التفكير فى النواحى المهنية والعاطفية حظك اليوم برج الثور الاثنين 12 /12 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اضطراب بين التفكير فى النواحى المهنية والعاطفية

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل

 

برج الثور على الصعيد المهنى ..

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة، شراء تذاكر يانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادلها اليوم، ولديك فرصة كبيرة لضرب الفوز بالجائزة الكبرى

 

على الصعيد العاطفى ..

هذا الوقت مناسب لاكتشاف علاقتك بشريك حياتك من جديد، لن تعود إلى الحالة المستقرة التى كنت عليها من قبل واكتفى بتقييم العلاقة فقط الآن.

 

برج الثور على الصعيد الصحى..

حالة الإجهاد لعقلى المسيطرة عليك، يتبعها شعور دائم بالصداع والتوتر وافتعال المشاكل مع كثير من المقربين، لن تحتاج إلى عقاقير طبية بقدر ما تحتاج إلى استقرار نفسى.

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يكون اليومملئ بالأحداث التى تجعل منه شخص يفكر كثيراً ولا يميل إلى الحديث مع الأشخاص بسبب شعوره بالتوتر.


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مصر 365

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