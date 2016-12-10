4 خطوات منزلية انتبه لها عند إعداد الطعام.. أبرزها المياه المستخدمة

كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" 4 خطوات منزلية يجب الانتباه لها عند إعداد الطعام فى المنزل، لأن الطعام غير الصحى أو الملوث يمكن أن يؤدى إلى مشاكل التسمم الغذائى التى تظهر أعراضها على شكل غثيان وقىء وإسهال .

وحسب ما جاء فى التقرير فمن الخطوات الصحية التى يجب اتباعها الآتى:

1. المياه التى تستخدم فى طهى الطعام:

لأن إمدادات المياه فى المنزل ليست نقية وإذا كنت تستخدمها فى طعامك دون تنقية تجعل الطعام ملوثا، وفى الواقع يمكن استخدامها لصنع الأرز فإنه يتم غليه ولا يوجد به أى شوائب.

2.استخدام المكونات الطازجة:

لا يجب التعامل مع النظام الغذائى بلا مبالاة ومن الضرورى اختيار المكونات الطازجة، وكذلك التى يتم تخزينها فى الثلاجات من الممكن التأكد من جودتها قبل استخدامها فى طهى الطعام.

3.التلوث بالحشرات:

لذا فإن الغذاء الخارجى هو أيضا سىء، بسبب أنه فى الحقيقة من الممكن أن يلوث بالحشرات، لأن بائعى الأطعمة لا يأخذون الكثير من الرعاية حول النظافة، لذا فمن الضرورى داخل المنزل أن يكون الأشخاص أكثر حذرا وصحية، لأن من الممكن أن تتكاثر بعض الحشرات مثل الصراصير والذباب فى المنزل، لذا يجب تنظيف الطعام والأوانى قبل تخزينه فى الثلاجة.

4.الأيدى الملوثة:

يجب عند إعداد الطعام فى المنزل أن تكون الأيدى نظيفة، لأن الأيدى الملوثة يمكن أن تسبب الأمراض، لذا من الأفضل استخدام قفازات الأيدى أثناء التعامل مع المكونات الغذائية الخام.