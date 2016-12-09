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ضبط عاطل وساقطة أثناء ممارسة الرزيلة بدمنهور وتسهيل الدعارة

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ضبط عاطل وساقطة أثناء ممارسة الرزيلة بدمنهور وتسهيل الدعارة ضبط عاطل وساقطة أثناء ممارسة الرزيلة بدمنهور وتسهيل الدعارة

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

 

 

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط عاطل وساقطة أثناء ممارسة الرزيلة بدمنهور .

 

كانت وردت معلومات لضباط قسم حماية الآداب بالمديرية برئاسة الرائد مصطفى الصيرفى مفادها قيام " إبراهيم  ا ع " عاطل ومقيم مركز دمنهور  السابق اتهامه فى جنح أحداث مركز دمنهور  " بإدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب العامة وتسهيل دعارة بعض النسوة الساقطات مقابل أجر مادى.

 

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم حماية الآداب بالمديرية، برئاسة الرائد مصطفى الصيرفى، بالإشتراك مع مباحث دمنهور، برئاسة الرائد فتحى المنياوى رئيس المباحث ،من ضبط المتهم وبرفقته " إنصاف  م ع " ربة منزل ومقيم بذات الناحية، وبحوزتهما عقد زواج عرفى بينهما وآخر مدون فيه اسم الزوج " رمضان  م ع  " وشهادة طلاق لنفس الزوج .

 

بمواجهتهما اعترفا بمضمون ما تقدم، وأضافت المتهمة بحيازتها للعقود العرفية لتسهيل دعارتها مع الرجال راغبى المتعة الحرام والحيلولة دون ضبطها رفقتهم، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض علي النيابة العامة.

 

 


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