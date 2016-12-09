نقابة المعلمين بالشرقية تقر تعديلات قانون التعليم 139 لسنة 1981

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد جمال جاد رئيس لجنة شئون المعلمين بنقابة المعلمين بالشرقية، ومدير إدارة أولاد صقر التعليمية، أن النقابة عقدت اجتماعا لمناقشة قانون التعليم ونقابة المهن التعليمية، برئاسة محسن لطفى نقيب المعلمين بالشرقية، وجمال جاد رئيس لجنة شؤون المعلمين بالنقابة ومدير إدارة أولاد صقر التعليمية، وهانى مرشد أمين عام النقابة، وأحمد ثروت أمين الصندوق وممثلين عن اللجان النقابية بالشرقية.

وأضاف جاد لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش قانون التعليم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2012م، وقانون نقابة المعلمين 79 لسنة 1969 م وتعديلاته، مشيرا إلى أن النقابة وزعت قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على جميع اللجان النقابية بالمحافظة، متضمنا النص الأصلى للقانون والنص الذى تم اقتراحه سابقا والنص الذى تم اقترحته نقابة المعلمين والتعديلات المقترحة للقانون.

وقال جاد، إن أبرز إيجابيات القانون هى "رفع مرتب المعلم الذى يقوم بالتدريس للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بنسبة 100% لخطورة المرحلة التى تعتبر مرحلة تأسيسية وتعليمية فى حياة أبنائنا الطلاب"، وأن القانون يتضمن جدول أجور كافة الوظائف التعليمية للمعلمين.

كما ناقش الاجتماع قانون المهن التعليمية رقم 79 وتعديلاته، ليكون مقترحا لتعديل القانون والذى يعمل به منذ عام 1969، ويهدف فى مضمونه الأساسى زيادة موارد النقابة العامة حتى تفى بالتزاماتها تجاه أرباب المعاشات، وكفالة حياة كريمة للمعلم.

وأوضح رئيس لجنة شئون المعلمين، أن الاجتماع اقر كافة التعديلات والمقترحات والإضافات لما به من صالح المعلمين والعملية التعليمية.