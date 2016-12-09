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القبض على 20 عاطلا بحوزتهم 600 قرص مخدر و2 كيلو حشيش وبانجو بالقليوبية

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القبض على 20 عاطلا بحوزتهم 600 قرص مخدر و2 كيلو حشيش وبانجو بالقليوبية القبض على 20 عاطلا بحوزتهم 600 قرص مخدر و2 كيلو حشيش وبانجو بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط 20 عاطلا بحوزتهم 600 قرص مخدر، و2 كيلو حشيش وبانجو، فى حملات أمنية بمراكز ومدن المحافظة.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء أشرف عبدالقادرمدير المباحث الجنائية، إخطارا بحملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم كيلو و700 جرام بانجو، و600 قرص مخدر، و540 جراما من الهيروين المخدر، و450 جراما من مخدرالحشيش، وتم تحرير محاضر للمتهمين، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 


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