الزمالك يستحدث عقوبة جديدة لمنع اللاعبين من الغياب دون إذن

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى استحداث عقوبة جديدة لفرض الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق الكروى ومنع كل اللاعبين من الغياب عن التدريبات الجماعية بدون الحصول على أذن مسبق.

وقرر جهاز الزمالك استبعاد أى لاعب يغيب عن المران الجماعى دون الحصول على إذن من قائمة المباراة التالية مباشرة مهما كان اسمه والحاجة لوجوده فى اللقاء وذلك لتوصيل رسالة للاعبين بأن الالتزام خارج الملعب سيكون مفتاح التواجد داخل الملعب والمشاركة بشكل أساسى وهو ما يسعى إليه كل اللاعبين .

وينوى جهاز الزمالك تطبيق العقوبة الجديدة خلال المباريات المقبلة بهدف حث اللاعبين على الالتزام التام بمواعيد التدريبات وعدم الغياب عن المران إلا فى الظروف القهرية وبعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى سواء كان مران المستبعدين أو الأساسيين .